Yol Durumu
  1. Kalleş PKK’lı yakalandı
  2. FETÖ yemini

Yargıtay üyesi tutuklandı

Yargıtay üyesi tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartıldıktan sonra Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yakalanan tutuklandı. FETÖ soruşturmalarında Türkiye çapında 33 örgüt üyesi cezaevine gönderildi.
Etiketler: ,
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar