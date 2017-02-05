Seçmen sandığa sahip çıkacak





A&G'nin Başkanı Adil Gür, halka referandumu sordu, 42 ilde yapılan ankette Anayasa değişikliği içim yapılacak referanduma katılımın yüksek olacağı sonucu ortaya çıktı.

PARTİ TABANLARININ MOTİVASYONU YÜKSEK

"Bugün seçim olsa oyumu Ak Parti'ye vereceğim" diyenlerin %88'i, "CHP" diyenlerin %90'ı, "MHP" diyenlerin ise %83.5'i mutlaka sandığa gideceğim gidiyor.

#Sayfa#





"Bugün bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy vereceğim konusunda kararsızım" diyenlerin veya siyasi tercihini söylemeyenlerin %69.3'ü de mutlaka sandığa gideceğini ifade ediyor.

#Sayfa#



GÜNEYDOĞU DİĞER BÖLGELERE GÖRE DÜŞÜK

Marmara ve Güneydoğu'da motivasyon diğer bölgelere göre düşük. Karadeniz ve Doğu Anadolu seçmeni diğer bölgelerden daha yüksek oranda sandığa gidip oyunu kullanacağını söylüyor.

#Sayfa#







EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSEKSE ARTIŞA GEÇİYOR

Eğitim seviyesi yükseldikçe referandum sandığına ilgi de artıyor.

#Sayfa#



REFERANDUM OLACAĞINI DUYDUNUZ MU?

SORU: TBMM'de bir anayasa değişikliği yapıldı. Yakında bir referandum olacağını biliyor musunuz?

Her 100 kişiden 95'i yakında referandum olacağını duymuş.

#Sayfa#



SORU: Yapılacak referandumda sandığa gidecek misiniz?

Halk oylamasında katılım yüksek olacak.

#Sayfa#







18-30 YAŞ GRUBU DAHA AZ İLGİ GÖSTERİYOR

18-30 yaş grubundaki vatandaşlar sandığa diğer yaş gruplarına göre daha az ilgili.



ERKEKLERİN SANDIK MOTİVASYONU FAZLA

Erkeklerin sandık motivasyonu kadınlarla kıyaslandığında biraz daha

fazla.