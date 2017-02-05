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Orgeneral Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Suriye sınırında incelemelerde bulunuyor.

Orgeneral Akar sınır hattında!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi̇ Akar, Gazi̇antep ve Ki̇li̇s'teki birliklerde denetleme ve zi̇yaretlerde bulundu. Orgeneral Akar'ın bölgedeki̇ i̇nceleme ve denetlemeleri̇ sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...
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  • 05 Şubat 2017, Pazar 16:54
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