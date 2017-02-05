Orgeneral Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi̇ Akar, Gazi̇antep ve Ki̇li̇s'teki birliklerde denetleme ve zi̇yaretlerde bulundu. Orgeneral Akar'ın bölgedeki̇ i̇nceleme ve denetlemeleri̇ sürüyor.



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