Meclis’i soyar demiştim

790 BİN TL DOLANDIRDI:
Elif Doğan Türkmen benim avukatımdı. Bir icra takip dosyası vermiştim. Adana'da bir alacağım vardı. İcra takibini yaptı. Alacağımın Elif Doğan Türkmen tarafından tahsil edildiğini söylediler. Bana 330 bin ve 360 bin liralık ıslak imzalı iki belge verdiler. Türkmen bundan sonra mafyavari tavırlar içerisine girdi. Başka çarem yoktu. Ama yaptığıma pişmanım.
MAHKEME BENİ SERBEST BIRAKTI:
Kendim teslim oldum ve hakime derdimi anlattım. Vurma sebebim basının dikkatini çekmek olduğunu, öldürmek ya da yaralamak gibi bir kastımın olmadığını söyledim. 330 bin ve 360 bin liralık ıslak imzalı belgeleri mahkemeye gösterdim. Beni hemen serbest bıraktı.
SEÇİM BÜROSUNUN SU PARASINI BİLE ÖDEMEDİ:
Elif Türkmen'in Adana'da o kadar çok böyle olayı var ki inanamazsınız. Adana'daki seçim bürosunun bırakın kirasını su parasını bile ödemedi. İşyerinin sahibi hanım da kendisini Adana Adliyesi'ne şikayet etti.
Ali Fuat Elibol, kendisine ait paranın Türkmen tarafından alındığının belgelerini gösterdi.
15 TEMMUZ'A KADAR MAHKEMELER ONU KORUDU:
15 Temmuz'a kadar Adana Adliyesi'nde çok güçlüydü. Nereden dava açılırsa açılsın hakkındaki şikayetlerin önü bir şekilde önü kapanıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hakimler ve savcılar görevden alınınca Elif Doğan Türkmen'i kollayan kimse kalmadı Adana Adliyesi'nde.
HERKES ONDAN KORKARDI:
Adana'da İş Kadınları Derneği Başkanı'ydı. Orada da korkunç işlere imza attı. Dernekteki insanlar ondan çok ürküyordu. 4-5 sene derneğin başkanlığını yaptı. Zaten o derneğin adını kullanarak milletvekili oldu.
PARAYLA DELEGE SATIN ALDI:
CHP'ye hiçbir katkısı olmadan 57 aday adayı arasından birinci sıraya sıyrıldı. Hiç kimse de bunun nasıl olduğunu sorgulamadı. Bunu da para yedirerek yaptı. Delege bazında yaptı bunu. Adana'ya uzak ilçelerde yaptı ve ilk sıralara çıktı.
10-15 ADAMLA GEZİYOR:
Ben "Elif Doğan Türkmen milletin parasını iç ediyor. Çevresinde 10-15 adam bulunduruyor. Kimseyi kendisine yanaştırmıyor. Bundan sonra Meclis'e gidecek daha büyük yolsuzluklar yapacak" dedim ve teslim oldum.
MECLİS'TEKİ ODASINI EŞİ KULLANIYOR:
Elif Doğan Türkmen'in bir de eşi var. Adı Ahmet Türkmen. Meclisteki oda haftanın 3 günü Ahmet Türkmen'e çalışıyor. Orada Elif Doğan ile paslaşıyorlar. Daha sonra Ahmet Türkmen Adana'ya geliyor ve iş takibi yapıyor. Bunu Adana'da bilmeyen yoktur. Bütün Adana bilir.
FATURAYI KENDİSİ ŞİŞİRMİŞTİR:
1 milyon 200 bin liralık faturayı Elif Doğan Türkmen bilinçli olarak şişirmiştir. Faturaları iyi incelesinler. Paranın nereye gittiğini görecekler. Adana'da herkes bilir. Yapmadığı yok, kamuoyu neden bugüne kadar bilgi sahibi olmadı inanamıyorum.
İSA TATLICAN
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