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Kalleş ’lı yakalandı

Kalleş PKK’lı yakalandı
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde polis memuru 'nu 3 yaşındaki oğlu ve eşinin yanında katleden 'lı terörist yakalandı. Teröristin ayrıca maden ocağını basıp, örgüt adına haraç aldığı ve Duru karakolu yakınında menfezin altına bomba yerleştirdiği de ortaya çıktı. Kalleş PKK'lı için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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