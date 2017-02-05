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Generallik için darbe

Generallik için darbe
15 Temmuz darbe gecesi Küçükçekmece'deki MEBS Komutanlığı'ndan çıkarak Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye giden 6'sı tutuklu 13 darbeci asker hakkındaki soruşturma tamamlandı. Haliç Köprüsü'nde vatandaşlar tarafından durdurularak emniyet güçlerine teslim edilen cuntacıların başındaki Albay Nurallah Zeki Atmaca ifadesinde "Generallik hevesine kapılıp darbeye destek verdim" dedi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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