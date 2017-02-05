F Tipi isyan

Antalya’da bir mahkum, izinli olarak dışarı çıktığında H.Y. isimli FETÖ üyesinin kendisine isyan çıkarması için para teklif ettiğini anlattı: Bana “İçeride arkadaşlarım var. İsyan çıkarıp onların çıkmasını sağlarsan sana 300 bin TL veririm” dedi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nun FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada tutuklu H.Y. ve tutuksuz yargılanan E.P. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede ifadeleri yer alan, davacı ve ihbar eden kişi olarak ifade veren M.Ö.Ç, geçen yıl kasım ayında izinli olarak Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumundan çıktığını ve FETÖ üyesi kişilerin kendisine para karşılığı görev vermeye çalıştığını öne sürdü.
YENİDEN YAPILANIYORLARMIŞ
Bir alışveriş merkezinin alt katında gezerken daha önce tanıştığı ve mermer ocakları sahibi olduğunu bildiği H.Y. ile karşılaştığını anlatan M.Ö.Ç, karşılaştığı kişinin kendisine "Senin cezaevinde olduğunu öğrendim, benim ortağımı da ByLock'tan aldılar, şu anda L Tipi Cezaevinde yatıyor. Etrafına adam topla, orada isyan çıkar, biz sana her türlü maddi yardımı vereceğiz. Gerekirse seni yurt dışına kaçırırız. Bunu yaparsan sana 300 bin lira vereceğiz' dedi" ifadelerini kullandı. FETÖ'cü hainin ayrıca "Yeniden oluşum içerisindeyiz. Seni de koruruz" dediği öğrenildi.
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