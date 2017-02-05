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için üretildi

ByLock FETÖ için üretildi
FETÖ, kendi mensuplarınca kullanılan yazılım sisteminin, mahkumiyet için delil sayılamayacağı algısını yaratmaya çalışırken, sonuca bağlanan ilk darbe davasında karar verildi. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi "ByLock, örgüt için üretildi. Telefonda varlığı, FETÖ üyeliği suçunun oluşması için yeterli" kararını verdi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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