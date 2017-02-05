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'dan sürpriz

Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm temel atma töreni esnasında kendisini evine davet eden vatandaşı geri çevirmeyerek, aileye konuk oldu.

Başbakan Yıldırımdan sürpriz ziyaret
Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm temel atma töreni esnasında kendisini evine davet eden vatandaşın teklifini geri çevirmedi. , 4 çocuk babası özel halk otobüsü şoförü Rahmi Aslan'ın Üsküdar Küplüce Mahallesi'ndeki evine misafir oldu. Aslan Ailesi, kapıyı açtıklarında baba Aslan'ın yanında Başbakan Yıldırım'ı görünce şaşkına döndü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da eşlik ettiği yaklaşık yarım saat sürdü.

Ailenin sorunlarını dinleyen Başbakan Yıldırım, ilgili bakan ve belediye başkanları ile telefonla görüşerek gerekli talimatları verdi. Ziyaret sonrası aile ile hatıra fotoğrafı çektiren Başbakan Yıldırım, çıkışta kendisini bekleyen mahalle halkını selamladı.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar 20:12
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