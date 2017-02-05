Atina panikte

Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları yakınlarında, Türk sahil güvenlik ekiplerinin bekleyişi dünde sürdü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının geçen pazar günü ziyaret gerçekleştirdiği Kardak'ın çevresinde, Türk sahil güvenlik botları adeta kuş uçurtmamaya başladı. Türk botlarından biri gece ve gündüz kayalıklara 50 metre uzaklıkta nöbet tutarken, askerler de dürbünle bölgeyi izledi. Bölgede bulunan diğer botlar ise Turgutreis'in karşısındaki Çatal Adası ile Gümüşlük önlerindeki Çavuş Adası yakınlarında devriye görevi yürüttü.

Öte yandan bugün, Yunanistan 'a ait Kalalimnos Adası yakınlarında kayalıklara. Bunun üzerine Yunan botları geri döndü. Bodmu civarında bir çok vatandaşın da bölgeye hakim tepelere çıkarak Kardak civarını dürbünle izlediği görüldü. Yunanistan'ın sesi Kardak'ta hiç çıkmazken Atina'da ise kıyamet koptu. Yunan gazeteleri Türkiye 'nin gözünü 130 adaya diktiğini iddia etti. Kathimerini gazetesi, yaşananlara ilişkin "Ankara kışkırtıcılığa devam ediyor" ifadelerini kullandı. Eleftheros Tipos gazetesi ise, "" dedi. En dikkat çekici haber ise merkez sağcı Dimokratia'nın oldu. Gazete Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğraflarını kullanarak "" manşetiyle okuyucularına yaklaşan "tehlike"yi haber verdi.Yunan medyası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğraflarıyla verdiği haberlerde adaları kaybedebileceklerini yazdı.Bodrum'daki vatandaşlar da hakim tepelere çıkarak Kardak nöbetine destek verdi.