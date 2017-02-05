100 numara şov

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Almanya Başbakanı Merkel, ülkesini terör yuvası yaptı. Sonra da kalkıp Ankara'yı "Teröre karşı işbirliği" vaadiyle kandırmaya çalıştı. Fakat kimseyi inandıramadı.
Çünkü aynı gün (2 Şubat 2017) Stuttgart'ta PKK'lı teröristler sokağa çıktı. Sayıları 20'yi geçmeyen alçakları, polis ve özel ajanlar sıkı korumaya aldı. '
100 polis, onlarca ekip aracı ve kortejdeki seyyar tuvaleti gören Almanlar ise isyan bayrağını açtı: Bu kadarı da fazla. Vergilerimizi böyle işlere mi harcıyorsunuz!
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