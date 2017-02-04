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Bozdağ: Hayırcıların safına bakın

Bakan Bozdağ, Yozgat'da katıldığı bir toplantıda konuştu. Bozdağ: "Bakın hayırcıların safına ne kadar terör örgütü varsa hepsi ‘hayır’ için işbirliği yapıyor. Şimdi CHP’de HDP’de aynı safta eylem birliği yapmışlar." dedi.

Bozdağ: Hayırcıların safına bakın
AK Parti Yozgat İl Danışma Meclis Toplantısında larda bulunan Adalet Bakanı , hükümet sisteminin değiştirilmesine engel olmak isteyen bazı grupların MHP üzerine oyun oynadığını dile getirerek "Türkiye ve Türk milletine ihanet eden ne kadar terör örgütü varsa hepsi 'hayır' için işbirliği yapıyor. Şimdi CHP'de HDP'de aynı safta eylem birliği yapmışlar. O hedefi gerçekleştirmek için eylem birliği yapmışlar." dedi.

Toplantıda konuşan Bakan Bozdağ, "Bakın hayırcıların safına PKK'ın elebaşları Kandil'den açıklama yapıyor. MHP ve AK Parti anlaştı bizi bitirecek diye. Onun için aman bu sistem gelmesin diye herkesi seferber ediyorlar. Pensilvanya'daki bedduacı FETÖ terör örgütünün elebaşı bütün kadrolarıyla onlarda hayır çıksın diye uğraşıyorlar. DHKP-C terör örgütü dahil ne kadar Türkiye'ye ve Türk milletine ihanet eden terör örgütü varsa hepsi hayır için iş birliği yapıyorlar. Şimdi CHP'de HDP'de aynı safta eylem birliği yapmışlar. O hedefi gerçekleştirmek için eylem birliği yapmışlar. Hedefleri de Türkiye'nin hükümet sistemini değiştirmesine engel olmak" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi üzerine oyunlar oynandığını da söyleyen Bakan Bozdağ, "Oynayanlar da belli. Bu milletin hukukunu her zaman çiğneyenler. Oradan buradan karıştırıyorlar. Zannediyorlar ki ülkücüleri, MHP'lileri, vatanını, milletini sevenleri PKK ile hedef birliğinde aynı amaç için ter döktüreceklerine inanıyor bu zavallılar. AK Partilileri böyle yaptıracaklarına Saadet Partilileri, Büyük Birlik Partilileri böyle yaptıracaklarına inanıyorlar. Boşa kürek çekmeyin. Ne bir AK Partili ne bir MHP'li ne bir Saadet Partili ne de BBP'li, PKK ile hedef birliğine ve bu hükümet sistemine hayır kampanyası yapmaz, yapılmasına dahi izin vermez. Onların vatan, millet ve devlet sevgisi buna mani olur" ifadelerini kaydetti.

Memleketi Yozgat'ta Cumhurbaşkanlığı sistemi için 'evet' diyen Bakan Bozdağ, Yozgatlılara seslenerek "Yozgat bir kaledir ve milletin kalesidir partilerin kalesi değil. Kim milletine devletine sahip çıkıyorsa Yozgatlı da hep milletine, devletine sahip çıkanlara sahip çıkmıştır. Onun içinde de bu sürecinde bütün hemşerilerime diyorum ki durmak yok yola devam. Türkiye'mizin gelecekte daha güçlü olması için bu hükümet sistemi değişikliğini el birliğiyle yapmamız ve halkımızın evet demesiyle Türkiye'nin geleceğini yeniden kurmalıyız. Büyük Türkiye'nin temelleri inşallah evetlerle atılacaktır. Ben büyük Türkiye için bölgesinde ve dünyada güçlü yol ve pota belirleme kudretine sahip büyük bir Türkiye için evet diyorum, evet diyorum, evet diyorum. Yozgatlı da evet demeye var mı? Allahın izniyle bu iş evetle bitecek ve evetle yollar açılacak" şeklinde konuştu.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi 18:49
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