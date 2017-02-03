Oyuna bak!

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki ininde saklanan teröristbaşı Fetullah Gülen, paraya da el attı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, himmet adı altında para toplayıp örgüte finansal destek sağladı. Hatta hainler bunun için devletin çok önemli noktalarına sızmaya çalıştı. Devletin kozmik odasınagiren FETÖ'nün şans oyunlarınada hile karıştırdığı iddialarıMeclis gündemine taşındı. Terör örgütünün Milli Piyango İdaresi'ne sızıp sızmadığı, şans oyunlarına hile karıştırıp karıştırılmadığı iddiaları üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), düğmeye bastı. MASAK tarafındanyapılan incelemede FETÖ'nün 20 binliranın üzerinde ikramiye kazanantalihlilerden aylık himmet ve paraaldığı ortaya çıktı. Devreden paralarıntalihlileri arasında örgüt mensuplarınınolduğu anlaşıldı.
İNANILMAZ RAKAMLAR
Öte yandan FETÖ operasyonları kapsamında örgütün son 15 yıllık arşivinde birbirinden ilginç bilgilere de ulaşıldı. İncelemelerde, darbeci hainlerin, işadamlarını, vatandaşı ve esnafı tehdit ederek, himmet, infak, burs, bağış adı altında topladığı paraların dudak uçuklatacak rakamlara ulaştığı saptandı.
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