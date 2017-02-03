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Oyuna bak!

, na da bulaştı. Örgütün 20 bin liranın üzerinde ikramiye kazanan talihlilerden aylık himmet ve para aldığı ortaya çıktı!

Oyuna bak!
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki ininde saklanan teröristbaşı Fetullah Gülen, paraya da el attı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, himmet adı altında para toplayıp örgüte finansal destek sağladı. Hatta hainler bunun için devletin çok önemli noktalarına sızmaya çalıştı. Devletin kozmik odasına giren FETÖ'nün şans oyunlarına da hile karıştırdığı iddiaları Meclis gündemine taşındı. Terör örgütünün Milli Piyango İdaresi'ne sızıp sızmadığı, na hile karıştırıp karıştırılmadığı iddiaları üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), düğmeye bastı. MASAK tarafından yapılan incelemede FETÖ'nün 20 bin liranın üzerinde ikramiye kazanan talihlilerden aylık himmet ve para aldığı ortaya çıktı. Devreden paraların talihlileri arasında örgüt mensuplarının olduğu anlaşıldı.

İNANILMAZ RAKAMLAR
Öte yandan operasyonları kapsamında örgütün son 15 yıllık arşivinde birbirinden ilginç bilgilere de ulaşıldı. İncelemelerde, darbeci hainlerin, işadamlarını, vatandaşı ve esnafı tehdit ederek, himmet, infak, burs, bağış adı altında topladığı paraların dudak uçuklatacak rakamlara ulaştığı saptandı.


Hazal ATEŞ
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