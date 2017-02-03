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'nın 15 Temmuz itirazına ret

'nın; Meydanı'nın adının olarak değiştirilmesine yaptığı itiraz reddedildi.

Mimarlar Odasının 15 Temmuz itirazına ret

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı askeri darbe girişiminden sonra harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Meydanı'nın adını olarak değiştirmek istedi.

MAHKEME KARARI
Belediyenin bu kararını mahkemeye taşıdı. Mahkeme; Mimarlar Odası'nın yaptığı itirazı reddetti.

MELİH GÖKÇEK DUYURDU
Konuyla ilgili kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından duyurdu.

Mimarlar Odası'nın 15 Temmuz itirazına ret
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  • 03 Şubat 2017, Cuma 14:33
YORUMLAR 15 yorum yapıldı

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Mahmud Mahmud

Bu haraççı odanın mimarının yasadığı semtlerin sokaklarınada verilsinki çıldırsın.

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 21:12
Ayhan Ayhan

bunlar katiksiz hain

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 20:48
İSMET İSMET

Kızılay meydanının 15 temmuz milli irade meydanı olması bir yerinize mi battı da rahatsız oluyorsunuz

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 19:09
Adnan Adnan

Bu ve benzer ideolojideki odaların isimlerinin başındaki Türk,Türkiye gibi değerlerin kaldırılması lazım.Bunlar bu güzel Ülkenin hiç bir kutsalını istemiyor ve her fırsatta bu Ülkenin önünü tıkıyor.Bunların istemediği her muhteşem kalkınma projesine ilk önce hangi Türkiye düşmanı ülke istemiyorsa bunlara adına hareket eden o ülkenin adını vermek lazım.Örneğin üçünçü Hava limanını ilk kim karşı çıktı almanya neden frankfurt aktarma merkezi küçüleceği için sonra bu oda karşı çıktı bunlara alman mimarlar odası demek lazım.Ben Türkiye iran savaşı olsa;ben iranın yanında olurum; diyen chp vekili eren erdeme ben iranlı acem eren diyorum.

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 17:26
birsu birsu

bu odalar, sinirimizi zıplatmaktan, takoz olmaktan başka ne iş yapar?

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 16:59
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