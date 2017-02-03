Mimarlar Odası'nın 15 Temmuz itirazına ret

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı askeri darbe girişiminden sonra harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Meydanı'nın adını 15 Temmuz Milli İrade Meydanı olarak değiştirmek istedi.
MAHKEME KARARI
Belediyenin bu kararını Mimarlar Odası mahkemeye taşıdı. Mahkeme; Mimarlar Odası'nın yaptığı itirazı reddetti.
MELİH GÖKÇEK DUYURDU
Konuyla ilgili kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından duyurdu.
kalan karakter 1000
Bu haraççı odanın mimarının yasadığı semtlerin sokaklarınada verilsinki çıldırsın.
bunlar katiksiz hain
Kızılay meydanının 15 temmuz milli irade meydanı olması bir yerinize mi battı da rahatsız oluyorsunuz
Bu ve benzer ideolojideki odaların isimlerinin başındaki Türk,Türkiye gibi değerlerin kaldırılması lazım.Bunlar bu güzel Ülkenin hiç bir kutsalını istemiyor ve her fırsatta bu Ülkenin önünü tıkıyor.Bunların istemediği her muhteşem kalkınma projesine ilk önce hangi Türkiye düşmanı ülke istemiyorsa bunlara adına hareket eden o ülkenin adını vermek lazım.Örneğin üçünçü Hava limanını ilk kim karşı çıktı almanya neden frankfurt aktarma merkezi küçüleceği için sonra bu oda karşı çıktı bunlara alman mimarlar odası demek lazım.Ben Türkiye iran savaşı olsa;ben iranın yanında olurum; diyen chp vekili eren erdeme ben iranlı acem eren diyorum.
bu odalar, sinirimizi zıplatmaktan, takoz olmaktan başka ne iş yapar?
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.