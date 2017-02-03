Küresel terör, Türkiye'yi dört bir koldan hedef aldı. Türkiye ise hem askeri hem de diplomatik açıdan büyük operasyon başlattı. Türk SilahlıKuvvetleri'nin FıratKalkanı Harekatıda hız kesmedenhedefine doğru yolaldı. El Bab da bu noktalar arasındaydı. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 9 Aralık'tan bu yana operasyon yürüttüğü El Bab'da incelemeler yaptı. Korgeneral Aksakallı, Özel Kuvvetler'in El Bab'da kurduğu karargahta dürbünle, DEAŞ terör örgütüne yönelik alınan önlemler ve yapılan taarruzları gözledi.
Korgeneral Aksakallı'nın, koşullarnedeniyle bir süredir sakal traşıolmadığı da dikkat çekti. DEAŞ'lıteröristlerin ise silahlarını bırakıpkaçtıkları anlaşıldı.
DEAŞ'TAN KÖPEKLİ SALDI RI
Öte yandan iyice köşeye sıkışan terör örgütü DEAŞ, akıl almaz yollar kullanmaya başladı. DEAŞ, ikigün önce El Bab'ta bombalı bir köpekle saldırı yaptı. Köpeğe yüklenen bomba, patlatıldı. Bir El Bab'lı hayatını kaybederken ve bir ÖSO savaşçısının yaralandığı açıklandı. DEAŞ'lıhainler daha öncede küçük çocuklarıkullanarakbombalısaldırılaryapmıştı.
Mehmetçik, DEAŞ'lı teröristleri köşeye sıkıştırdı. Kaçan hainlerden geriye silahları kaldı.
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