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El Paşa

, ’a gitti. Operasyonu yerinde inceledi.

El Paşa
Küresel terör, Türkiye'yi dört bir koldan hedef aldı. Türkiye ise hem askeri hem de diplomatik açıdan büyük operasyon başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı da hız kesmeden hedefine doğru yol aldı. da bu noktalar arasındaydı. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 9 Aralık'tan bu yana operasyon yürüttüğü El Bab'da incelemeler yaptı. Korgeneral Aksakallı, Özel Kuvvetler'in El Bab'da kurduğu karargahta dürbünle, DEAŞ terör örgütüne yönelik alınan önlemler ve yapılan taarruzları gözledi.


Korgeneral Aksakallı'nın, koşullar nedeniyle bir süredir sakal traşı olmadığı da dikkat çekti. DEAŞ'lı teröristlerin ise silahlarını bırakıp kaçtıkları anlaşıldı.

DEAŞ'TAN KÖPEKLİ SALDI RI
Öte yandan iyice köşeye sıkışan terör örgütü DEAŞ, akıl almaz yollar kullanmaya başladı. DEAŞ, iki gün önce El Bab'ta bombalı bir köpekle saldırı yaptı. Köpeğe yüklenen bomba, patlatıldı. Bir El Bab'lı hayatını kaybederken ve bir ÖSO savaşçısının yaralandığı açıklandı. DEAŞ'lı hainler daha önce de küçük çocukları kullanarak bombalı saldırılar yapmıştı.



Mehmetçik, DEAŞ'lı teröristleri köşeye sıkıştırdı. Kaçan hainlerden geriye silahları kaldı.
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