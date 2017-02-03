Aramuhalefet

CHP’li Elif Doğan Türkmen, Meclis’in verdiği hattan 2 milyon TL’lik görüşme yaptı. Arkadaşlarını fatura kabusu sardı! Kimisi “Borç parti kasasından ödensin” fikrini ortaya attı. Kimisi “Vekiller kendi arasında para toplasın” şeklinde görüş açıkladı! Ancak CHP’liler “Pamuk eller cebe” önerisine tepki gösterince geriye bir tek şu öneri kaldı: Türkmen kredi çeksin!
Anamuhalefet partisiydi! Ancak kendisine muhalefet etmekten ileri gidemedi! CHP şimdi de kabarık faturayla panikledi. CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Meclis'in verdiği hattı "tele tele" kullandı! Bir yılda 1.2 milyon, son bir ayda ise 800 bin TL'lik konuşma yaptı! Türkiye ayaklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu vurguna tek bir ses çıkarmadı! Hatta "Meclis bu hakkı vermiş" diyerek vekiline toz kondurmadı! Partiyi ise borç korkusu sardı! Türkmen'in Meclis'i karıştıran haberleşme faturası CHP'de de krize yol açtı. Vekiller Türkmen'in borcu ödemesi için farklı fikirler açıkladı! Önce Türkmen'in faturasının parti kasasından ödenmesi önerisi ortaya atıldı. Ancak bunun hukuken mümkün olmadığı ve konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınabileceği vurgulandı. Bir grup vekil de "Parayı kendi aramızda toplayalım" yorumunu yaptı. Partililer ise "Biz bu parayı cebimizden ödemeyiz" şeklinde görüş açıkladı.
'SUİSTİMAL EDİP KÖTÜYE KULLANDI'
Son olarak Türkmen'in bankadan kredi çekip bu parayı ödemesi kararlaştırıldı. Ancak konuşurken sınır tanımayan Türkmen, bu öneriye sıcak bakmadı. Parti yönetimi ise Türkmen'in istifası için bastırmaya başladı. Öte yandan CHP'li vekilin faturası, akıllarda soru işareti bıraktı. Türkmen'in haberleşme faturası, 50 vekilin iletişim harcamalarına eşdeğer çıktı. Bunun da bir milletvekilinin ise 6 yıllık maaşına denk geldiği vurgulandı. Türkiye CHP'nin telefon şokunu yaşarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ahmet Gündoğdu konuyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar kendine bir sınırkoyamıyorsa, bunu suistimal ediyorsa, kötüye kullanıyorsamilletvekillerinde olduğu gibi buna bir üst sınır getirmektefayda var. Bu kabul edilebilir bir rakam değildir. Sadece kendisine değil, siyaset kurumuna da hangi parti olursa olsun zarar veren bir yaklaşımdır. Siyasetin görüntüsü açısından şık olmadı. Geri kalan kısmı CHP'nin kendi iç meselesidir."
AB'NİN ELÇİSİ CHP faturanın derdine düştü, Kemal Kılıçdaroğlu ise Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. Partisinin içinde bulunduğu durumu unutup, AB'ye ülkesini şikayet etti. Görüşme, Ankara'daki bir otelde basına kapalı gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da eşlik etti. AB ülkelerinden 27 büyükelçinin katıldığı toplantıya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'la ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda AB büyükelçileri haddini aşıp Türkiye'nin iç gündemiyle ilgili görüş bildirdi. OHAL sürecinde referandumun sağlıklı bir şekildeyapılamayacağını dile getirdi. Bu büyükelçilerin arasında, tam 1 yıldır OHAL sürecinin işletildiği Fransız Büyükelçi de vardı.
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