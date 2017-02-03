Defne Joy Foster’ın hayatı 6 yıl önce şüpheli bir şekilde sonlandı. Yanında FETÖ tutuklusu Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan vardı. Soruşturma sessiz sedasız kapandı. Anne Hatice Foster ise dün evladının mezarı başında şöyle haykırdı: "Kızımın ölümüne FETÖ'cüler sebep oldu. Davaya bakan hakim, savcılar ve Altan ailesi cezaevinde..."
Hayatının baharında cıvıl cıvıl bir kadındı... Dünyalar tatlısı bir oğlu vardı. "Yok Böyle Dans" adlı yarışma programı ile bir anda ününe ün kattı. Ancak Defne Joy Foster'ın (Solmaz) hayatı, sır dolu bir ölümle sonlandı. 36 yaşındaki Defne, 2 Şubat 2011 gecesi İstanbul Kadıköy'de kaldığı bir evde rahatsızlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yanında ise o dönem Taraf gazetesinin yayın yönetmeni olan Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan vardı. Kerem Altan, gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Defne ise geride küçücük bir yavru, acılı bir eş ve anne bırakarak sonsuzluğa uğurlandı. İşte dün talihsiz kadının İstanbul Zincirlikuyu'daki mezarı başında anma töreni vardı. Anma etkinliğine sanat dünyasından kimse katılmazken, annesi Hatice Foster kızının mezarı başından ayrılmadı. Ağıtlaryakıp evladının ölümünden sorumluolanların yargılanması gerektiğiniaçıkladı. İlaçlarla ayakta duran acılı kadın, şöyle haykırdı: "Çok zor. İçim kanıyor. İçim parçalanıyor. Ne diyeyim size? Çünkü biz birbirine çok düşkün anne evlattık. O yüzden onun yokluğu beni perişan etti. Kerem Altan ve ailesi, kızımın şüpheli ölümünden sonra başsağlığı bile dilemedi. Bu işte bir bit yeniği var. Zaten amcasıyla (Mehmet Altan) babası (Ahmet Altan) FETÖ davasından hapiste. Darısı, Kerem'in başına! Ölmeden göreceğim bunu. Onlar sebep oldu kızımın ölümüne. Biz sürecin takipçisiyiz. Avukatımız Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Cumhuriyet Başsavcısı dosyayı geri açtı. Çünkügerçekten bir şey var. Adli Tıp Kurumu raporları dabirbiriyle çelişiyordu. Hepsi FETÖ'cüymüş. Kızımınölümüne FETÖ'cüler sebep oldu."
İNCELEME YAPILIYOR Acılıanne HaticeFoster'ın ardından avukatAyşegül Mermer de önemliaçıklamalar yaptı. Defne'nin ölümündenönce arkadaşı ve avukatı olan AyşegülMermer de dosyada FETÖ iddalarınınaraştırıldığını belirtti. "Böyle bir iddiavar. O dosyaya bakan sayın savcı bizimdosyamızı da istedi ve şu an incelemeyapılıyor" dedi. Tüm bu gelişmelerbir kez daha Altan Ailesi'ne veKerem Altan'a çevrildi. Şimdigözler savcının vereceğikararda.
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