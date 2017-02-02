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'nün emniyet yapılanmasına ağır darbe

/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen, 177 hakkında gözaltı kararı çıktı.

FETÖnün emniyet yapılanmasına ağır darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 177 hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 177 polisin gözaltına alınması talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Konya'nın da bulunduğu 25 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Polislerin bir bölümünün gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan polisler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe 11:10
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Bilgi işlem ,personel,insan kaynakları,evrak,tahakkuk istihbarat birimleri ile taşeron çalışan personeller incelenmelidir.Fettoş,pkk,dhkpc,mlkpl,tikko,deaş vb terör örgütü mensupları ve ilgilileri yoğun olarak bulunacaktır

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evet0
hayır0
cevapla 02.02.2017 15:11
hakan hakan

allah fetönün belasını versin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2017 11:53
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