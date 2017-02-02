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'li belediye başkanı

Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kocaköy Belediye Başkanı Kar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan .

Terör destekçisi başkan tutuklandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'li Kocaköy İlçe Belediye Başkanı .

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Kar ve Mehmet Zeki Kılıç "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe 18:57
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