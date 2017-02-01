İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar savcısı Gökalp Kökçü tarafından FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansman sağlayarak örgüt adına himmet topladığı öne sürülen ve örgütün kadın yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen 40 şüpheli FETÖ abladı geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.
36 ŞÜPHELİDE BYLOCK ÇIKTI
FETÖ örgüt hiyerarşisinde "abla" olarak anıldıkları belirtilen bazı şüphelilerin, örgüte eleman kazandırdıkları, örgütsel faaliyet yürüttükleri ve finansal destek sağladığı iddia edildi. Bazı şüphelilerin Beyaz Çizgi Kadın Derneği'ne üye olduğu, Bank Asya'da hesapları bulunduğu ve yapılan para transferlerinde kurban, yardım, iftar, sızıntı, Cihan Medya gibi açıklamalar yer aldığı belirtildi. Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 40 şüphelinin, 36'sında FETÖ yapılanmasının kripto mesajlaşma ağı olarak kullandığı Bylock programı olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
Bylock'çu 36 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan şüpheliler arasında, 15 Temmuzdarbe girişimi sonrası kurumdan uzaklaştırılan MİT mensubu ve Anadolu Yakası 2. ablası yer alıyor. Tutuklanan MİT mensubunun takibe alınan bir abla gizli bir buluşma yaptığı tespit edildi. Son tutuklamalar ardından, ablalar ve himmet dosyasında toplam tutuklu sayısı 39'a yükseldi.
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Onlari Kongo halk kurtulus cephesi militanlarina hediye edin
Eğer müslümansanız niçin bir vatan hainine aklınızı fikrinizi ipotek ettiriyorsuz. Allah Hiç akletmiyormusunuz diye uyarıyor. Niçin bir meçzup a tapınıyorsunuz.
fetö nün en etkin tayfası bu ablalar onları ilk temizlemek lazım dikkat
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