İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar savcısı Gökalp Kökçü tarafından FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansman sağlayarak örgüt adına himmet topladığı öne sürülen ve örgütün kadın yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen 40 şüpheli FETÖ abladı geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

36 ŞÜPHELİDE BYLOCK ÇIKTI

FETÖ örgüt hiyerarşisinde "abla" olarak anıldıkları belirtilen bazı şüphelilerin, örgüte eleman kazandırdıkları, örgütsel faaliyet yürüttükleri ve finansal destek sağladığı iddia edildi. Bazı şüphelilerin Beyaz Çizgi Kadın Derneği'ne üye olduğu, Bank Asya'da hesapları bulunduğu ve yapılan para transferlerinde kurban, yardım, iftar, sızıntı, Cihan Medya gibi açıklamalar yer aldığı belirtildi. Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 40 şüphelinin, 36'sında FETÖ yapılanmasının kripto mesajlaşma ağı olarak kullandığı Bylock programı olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Bylock'çu 36 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan şüpheliler arasında, 15 Temmuzdarbe girişimi sonrası kurumdan uzaklaştırılan MİT mensubu ve Anadolu Yakası 2. ablası yer alıyor. Tutuklanan MİT mensubunun takibe alınan bir abla gizli bir buluşma yaptığı tespit edildi. Son tutuklamalar ardından, ablalar ve himmet dosyasında toplam tutuklu sayısı 39'a yükseldi.