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'nün 36 ’çu ablası tutuklandı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü'ne () finansman sağladıkları ve kullandıkları belirlenen 36 FETÖ abladı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖnün 36 ByLock’çu ablası tutuklandı

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar savcısı Gökalp Kökçü tarafından yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansman sağlayarak örgüt adına himmet topladığı öne sürülen ve örgütün kadın yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen 40 şüpheli FETÖ abladı geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

36 ŞÜPHELİDE BYLOCK ÇIKTI
FETÖ örgüt hiyerarşisinde "abla" olarak anıldıkları belirtilen bazı şüphelilerin, örgüte eleman kazandırdıkları, örgütsel faaliyet yürüttükleri ve finansal destek sağladığı iddia edildi. Bazı şüphelilerin Beyaz Çizgi Kadın Derneği'ne üye olduğu, Bank Asya'da hesapları bulunduğu ve yapılan para transferlerinde kurban, yardım, iftar, sızıntı, Cihan Medya gibi açıklamalar yer aldığı belirtildi. Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 40 şüphelinin, 36'sında FETÖ yapılanmasının kripto mesajlaşma ağı olarak kullandığı programı olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR
Bylock'çu 36 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan şüpheliler arasında, 15 Temmuzdarbe girişimi sonrası kurumdan uzaklaştırılan MİT mensubu ve Anadolu Yakası 2. ablası yer alıyor. Tutuklanan MİT mensubunun takibe alınan bir abla gizli bir buluşma yaptığı tespit edildi. Son tutuklamalar ardından, ablalar ve himmet dosyasında toplam tutuklu sayısı 39'a yükseldi.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba 11:10
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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napsitli napsitli

Onlari Kongo halk kurtulus cephesi militanlarina hediye edin

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evet0
hayır0
cevapla 01.02.2017 14:25
Bayram Muradhan Bayram Muradhan

Eğer müslümansanız niçin bir vatan hainine aklınızı fikrinizi ipotek ettiriyorsuz. Allah Hiç akletmiyormusunuz diye uyarıyor. Niçin bir meçzup a tapınıyorsunuz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 01.02.2017 12:40
ihsan ihsan

fetö nün en etkin tayfası bu ablalar onları ilk temizlemek lazım dikkat

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 01.02.2017 12:02
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