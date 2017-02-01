Yol Durumu
  1. Aktay: "Bunun gereğini yapacağız"
  2. Türkiye ile İsrail arasında siyasi istişareler yeniden başladı

Ankara'da 16 e

Başkentte devam eden soruşturmasında kullandığı tespit edilen 16 tutuklandı

Ankarada 16 askere ByLock tutuklaması

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturmasında, kriptolu haberleşme programı kullandığı tespit edilen 16 tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince na alınan 20 eski subay ve astsubay, işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 18'i ise talebiyle sulh ceza hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin sorgusunun ardından, 16 kişinin tutuklanmasına, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Öte yandan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden birinin, ByLock tespit edilen telefonu kızının kullandığını ifade etmesi üzerine, İzmir'de tıp fakültesi öğrencisi olan kızının gözaltına alınarak, Ankara'ya nakledildiği öğrenildi.
Etiketler: , , , ,
  • 01 Şubat 2017, Çarşamba 19:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar