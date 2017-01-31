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Demirtaş hakkındaki iddianame kabul edildi

Terör soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianame kabul edildi! Demirtaşa 142 yıl hapis...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi olduğu ve bu kapsamda örgütün "siyasi alan merkezi sorumlusu" olarak faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi.

İddianamede, değişik tarihlerde Demirtaş'ın katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu kaydedildi.

Demirtaş'ın değişik tarihlerde yaptığı birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı bildirilen iddianamede, 6-8 Ekim 2014 tarihindeki sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP Merkez Yürütme Kurulundan ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu da vurgulandı.

142 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Demirtaş'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapis ile cezalandırılması talep edildi.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 16:56
YORUMLAR 12 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

Şehitler verdik. Ayaklanmalar, isyanlar ve hain kalkışmalar gördük bircok sehitler verdik Devlet hayla Kravatli Teröristi damizlik olarak besliyecem diyor Yasin Börülerin sehitlerimizin kemikleri sizliyor bizimde icimiz sizliyor Zehirli igne parasi, Yagli urgan veya 142 kurşun parasi benden

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 21:07
g&#252;rcan gürcan

ölünceye kadar yatsın hainliğin sonu

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 20:58
MEHMET MEHMET

ömrünü orada geçirecek demektir. beter olsun teröristler.

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 20:37
KARTAL KARTAL

HABER ÇOK GÜZEL AMA DUA EDELİMDE HAKİM FETÜCÜ ÇIKMASIN YOKSA SEVİNCİMİZ YARIDA KALIR...........................

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 20:29
vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

hani öcalan canisinin heykelini dikecektin sipariş verde yanına dik canın sıkıldıkca sıvazlarsın

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 18:35
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