Demirtaş hakkındaki iddianame kabul edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi olduğu ve bu kapsamda örgütün "siyasi alan merkezi sorumlusu" olarak faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi.
İddianamede, değişik tarihlerde Demirtaş'ın katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu kaydedildi.
Demirtaş'ın değişik tarihlerde yaptığı birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı bildirilen iddianamede, 6-8 Ekim 2014 tarihindeki sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP Merkez Yürütme Kurulundan ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu da vurgulandı.
142 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Demirtaş'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapis ile cezalandırılması talep edildi.
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Şehitler verdik. Ayaklanmalar, isyanlar ve hain kalkışmalar gördük bircok sehitler verdik Devlet hayla Kravatli Teröristi damizlik olarak besliyecem diyor Yasin Börülerin sehitlerimizin kemikleri sizliyor bizimde icimiz sizliyor Zehirli igne parasi, Yagli urgan veya 142 kurşun parasi benden
ölünceye kadar yatsın hainliğin sonu
ömrünü orada geçirecek demektir. beter olsun teröristler.
HABER ÇOK GÜZEL AMA DUA EDELİMDE HAKİM FETÜCÜ ÇIKMASIN YOKSA SEVİNCİMİZ YARIDA KALIR...........................
hani öcalan canisinin heykelini dikecektin sipariş verde yanına dik canın sıkıldıkca sıvazlarsın
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