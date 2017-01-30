NATO 15 Temmuz’un arkasında

DEAŞ'I HILLARY KURDU:
Trump'ın DEAŞ iddialarına kulak verirsek haklı olduğunu görürüz. Trump haklı. Çünkü ABD, Irak'ı işgal etmeden önce DEAŞ diye bir örgüt yoktu. DEAŞ'ın doğmasının en büyük sebebi ABD işgali ve Irak ordusunun terhis edilmesiydi.
DARBELERİ ABD YAPAR:
ABD, geçtiğimiz aylarda Ukrayna'da gördüğümüz girişim gibi bölgedeki birçok darbe girişiminin arkasında bulunmaktadır. Ukrayna'da meşru hükümet yerinden edildi. Dünyanın sizin de içerisinde bulunduğunuz bölgesinde ABD müdahalesi son derece alışılageldik bir hal aldı. NATO'nun bu 15 Temmuz darbe girişimine müdahil olmuş olması durumunda hiç şaşırmam.
NATO ARTIK KÜÇÜLMELİ:
ABD daima NATO'da liderlik rolünü üstlenmiştir. Dönem başkanı ABD'li ya da başka bir Avrupalı olsun ya da olmasın ABD her daim perdenin ardında NATO'nun yaptığı şeyi kontrol etmekte... Ve çeşitli NATO ülkelerini Afganistan, Somali, Yemen gibi birçok ülkeye yaptığı askeri operasyonlarda kullanmaktadır. NATO'nun şu andaki aktivitelerinin birçok ülkeyi istikrarsızlığa sürüklediği kanaatindeyim ve bence NATO'nun küçültülmesi yanlış bir şey olmaz.
CIA SUİKASTLERİ ÜNLÜDÜR:
CIA'nın varoluş sebebi bu ülkenin istikrarını korumak. CIA'nın siyasi suikastlar konusunda son derece aktif olduğu biliniyor. Şimdi böyle bir şey olursa yani CIA bir başkanı öldürürse, o gün ülke için son derece acı bir gün olur.
TRUMP, GÜLEN'İ İADE EDER:
ABD'nin, Fetullah Gülen'i bir terörist olarak görüp görmeyeceğini bilmiyorum. Fakat eminim ki Türkiye bu şahsın söz konusu girişimlere dahil olduğuna dair yeni idareye somut kanıtlar sunarsa, bu durum ciddi bir biçimde değerlendirilip şahsın iadesi söz konusu olabilir. İadenin, Trump ile birlikte kesinlikle gerçekleşmesi muhtemel bir olay olduğunu düşünüyorum.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.