Hastanelerde x-ray cihazı dönemi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ hastanelerde şiddetin önlenmesi konusunda tedbirlerin artırılacağını, Sağlık-Sen tarafından önerilen hastane girişlerine x-ray cihazı konulmasının da şiddetin yoğun olarak gözlemlendiği yerlerde pilot şekilde uygulanmaya başlanabileceğini söyledi.
YIPRANMA PAYI
Bakan Akdağ, yıpranma payı talebinde son aşamaya gelindiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yıpranma payının bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde hayata geçmesi için yetkili kurullarda dile getirildiğini de belirterek, ekonomi yönetimi ile de görüşerek konunun sonuçlandırılacağını ifade etti.
"SAĞLIK ALANINDA ALIMLARIN 20 BİNE ÇIKARILMASI İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
Yalnızca hekimler için değil tüm sağlık çalışanları için mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırılmasına da olumlu yaklaştıklarını kaydeden Bakan Akdağ, konuyu değerlendireceklerini söyledi. Bakan Akdağ, sağlık alanında bu yıl Maliye Bakanlığı tarafından verilen onay doğrultusunda 12 bin alım yapılacağını ancak bunun 20 bine çıkarılması için görüşmelerin devam ettiğini de vurguladı.
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