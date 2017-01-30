TAKVİM, ByLock’a ait tüm bilgilerin getirilme operasyonunun detaylarına ulaştı. Servis sağlayıcısı Litvanya’da bulunan şifreli programın kayıtlarının alınması için bilişim ve istihbarat uzmanları bir gece sızma yaptı. İhanetin tüm belgeleri sessizce ele geçirildi...
TAKVİM, FETÖ'nün iletişim ağı olan ByLockAna Server Operasyonu'nun detaylarına ulaştı. FETÖ'nün yıllardır gizli iletişim için kullandığı şifreli cep telefonu programı olan ByLock'un 'server'ının (servis sağlayıcı) Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunduğu aylar öncesinden ortaya çıkmıştı. Daha önce bir siber operasyonla gizli ağa ulaşan Türk istihbaratı, şifreyi kırarak kayıtlı yaklaşık 215 bin ByLock kullanıcısından 53 binini ele geçirmeyi başardı. Kayıtların tamamına ulaşılması için ise geçtiğimiz aylarda özel bir çalışma başlatıldı. Bunun üzerine bilişim ve istihbarat uzmanlarından oluşan bir ekip oluşturuldu. Ekip 5'er kişiden oluşan sızma-almakaçırma- koruma ve müdahale takımlarından oluşturuldu. Özel bir jetle Litvanya'ya uçan ekip önce Vilnius'taByLock kayıtlarının bulunduğu ana 'server'e sahipşirketin binasını gözleme aldı. Bir hafta boyuncagerekli çalışmaların yapılmasının ardından yaklaşıkiki ay önce bir gece binaya sızma operasyonugerçekleştirildi. Sessizce 'server'ın bulunduğu özel korunaklı binaya giren ekip yanlarındaki son teknoloji ekipmanlar sayesinde sekiz kademeli şifreyi kırdı. Server içindeki ByLock kayıtlarına ait tüm bilgileri kısasürede kopyalayarak olay yerinden uzaklaştı. Operasyon gecesi uçakla Türkiye'ye dönen ekibin 215 bin kullanıcısı bulunan ByLock'taki tüm kayıtları eksiksiz getirdiği anlaşıldı.
TOPLAM 17 MİLYON 169 BİN MESAJ BULUNDU
FETÖ'cülerin ByLock mesajlarını barındıran server sayesinde 15 Temmuz'dan sonra kaçan, kendini gizleyen FETÖ'cüler ifşa olmaya başladı. Server'in ele geçirilmesiyle yeni bilgilere ulaşan istihbarat, bugüne kadar deşifre olmamış isimleri tek tek belirledi. Yine Bylock Ana Server'ının elegeçirilmesi ile kırmızı, mavi ve turuncu Bylockkullanan tüm FETÖ üyeleri belirlenmeyebaşlandı. Tam listede 215 bin 92 kullanıcı,31 bin 886 grup, 17 milyon 169 bin 632mesaj, 3 milyon 158 bin 388 e-postaolduğu tespit edildi. Bilişim uzmanları bu isimlerin mesajlarından yaklaşık yüzde 90'ını çözmeyi başardı.
TEK KULLANIMDA 60 BİN KİŞİ
Litvanya'da özel bir operasyonla ele geçirilen ByLock kayıtlarına göre FETÖ'nün şifreli programının yanlışlıkla kullanılma ihtimali çok düşük. Böyle bir ihtimal gerçekleşmiş olsa bile atılan mesajların içeriği bulunacağından yanlışlıkla gözaltına alınan ByLock kullanıcısı olmadı. Yapılan incelemelerde ByLock programını FETÖ üyeleri içinde en az bir kez mesaj atarak veya mesaj alarak kullanan sayısı 60 bin 473 oldu. ByLock'tan sesli görüşme yapanların sayısı 78 bin 165 olurken, şifreli programı sadece sesli iletişim için kullanan 46 bin 799 kişi belirlendi.
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