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Bayrağını astı

’nın beslediği Fetullah Gülen, ’daki sinden tüm dünyaya ihanet saçtı. 15 Temmuz’da tüm foyası ortaya çıkınca “Ben ’nin hizmetindeyim. Beni Türkiye’ye vermeyin” diye ağladı. Trump’ın başkanlığı ile paniğe kapılan Feto son çare olarak malikanesine ABD bayrağı astı

Bayrağını astı
Fetullah Gülen, bir projesi olarak yetiştirildi. 1999'da CIA direktörleri tarafından 'ye götürüldü. Kendisine 'da dönümlerce arazi verildi. Oraya dev bir malikane kurarak dünya çapında kurduğu ihanet ağını Üst Akıl'ın hizmetinde yönetmeye başladı. Her ihanet taşının altından FETÖ çıktı. 15 Temmuz'da ise tüm kanlı yüzünü gösterdi.



HİÇBİR YERDE TÜRK BAYRAĞI YOK
Milli iradenin tokadını yiyen , 15 Temmuz sonrası iadesi istenince paniğe kapıldı. BBC, CNN, ZDF, RTL ne kadar Türkiye düşmanı medya organı varsa hepsine röportaj verdi. Her röportajında ABD hükümetine mesaj göndermeyi unutmadı. "ABD yargısına her zaman güvendim. Beni yıllardır çok güzel ağırlıyorlar. Ben de bunların karşılığı olarak ABD'ye hizmet etmek istiyorum. Beni Türkiye'ye iade etmeyin" diye resmen yalvardı. Ancak yıllardır kurban parası, burs, zekat diye topladığı milyonlarca dolar ile beslediği ABD hükümetindeki isimler son seçimlerde kaybetti. Trump ise FETÖ'ye sıcak bakmadığını baştan beri gösterdi. Hal böyle olunca FETÖ paniğe kapıldı. Ne yapacağını şaşıran FETÖ'nün, malikane girişindeki ilk binaya ABD bayrağı astığı görüldü. 12 binadan oluşan dev komplekste hiç Türk bayrağı olmaması ise dikkat çekti.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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