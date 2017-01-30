Bayrağını astı

CIA’nın beslediği Fetullah Gülen, Pensilvanya’daki malikanesinden tüm dünyaya ihanet saçtı. 15 Temmuz’da tüm foyası ortaya çıkınca “Ben ABD’nin hizmetindeyim. Beni Türkiye’ye vermeyin” diye ağladı. Trump’ın başkanlığı ile paniğe kapılan Feto son çare olarak malikanesine ABD bayrağı astı
FetullahGülen, bir CIAprojesi olarakyetiştirildi. 1999'daCIA direktörleritarafından ABD'yegötürüldü. KendisinePensilvanya'da dönümlercearazi verildi. Oraya dev birmalikane kurarak dünya çapındakurduğu ihanet ağını Üst Akıl'ınhizmetinde yönetmeye başladı. Herihanet taşının altından FETÖ çıktı.15 Temmuz'da ise tüm kanlı yüzünü gösterdi.
HİÇBİR YERDE TÜRK BAYRAĞI YOK
Milli iradenin tokadını yiyen FETÖ, 15 Temmuz sonrası iadesi istenince paniğe kapıldı. BBC, CNN, ZDF, RTL ne kadar Türkiye düşmanı medya organı varsa hepsine röportaj verdi. Her röportajında ABD hükümetine mesaj göndermeyi unutmadı. "ABD yargısına her zaman güvendim. Beni yıllardır çok güzel ağırlıyorlar. Ben de bunların karşılığı olarak ABD'ye hizmet etmek istiyorum. Beni Türkiye'ye iade etmeyin" diye resmen yalvardı. Ancak yıllardır kurban parası, burs, zekat diye topladığı milyonlarca dolar ile beslediği ABD hükümetindeki isimler son seçimlerde kaybetti. Trump ise FETÖ'ye sıcak bakmadığını baştan beri gösterdi. Hal böyle olunca FETÖ paniğe kapıldı. Ne yapacağını şaşıran FETÖ'nün,malikane girişindeki ilk binaya ABD bayrağı astığı görüldü. 12 binadan oluşan dev komplekste hiç Türk bayrağı olmaması ise dikkat çekti.
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