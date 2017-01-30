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15 Temmuz katili Binbaşı!

15 Temmuz katili Binbaşı!
Malatyalı (23), 'nün darbe girişimine direnmek için 16 Temmuz sabahı 2. Ordu Komutanlığı önüne gitti. Bu sırada hainler tarafından açılan kurşun bedenine isabet etti. Hemen hastaneye kaldırılan Gün, tedavi sonrası iyileşti. Hazırlanan iddianamede ifadesi alınan erlerden Serdar A. her şeyi itiraf etti. Vatansever genci, darbeci Binbaşı İbrahim Dede'nin vurduğunu söyledi.

SIRRIBERK ARSLAN-TAHİR ÖZÇELİK
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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