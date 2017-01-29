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Fırat Kalkanı'nda 'a ağır darbe

kapsamında yapılan operasyonda 18  terör örgütü hedefi havadan vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk jetleri DEAŞa bomba yağdırdı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden 'nın 159. gününde, 18 terör örgütühedefi havadan vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar gelecek...
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  • 29 Ocak 2017, Pazar 09:59
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