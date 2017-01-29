CHP referandumda hayır demek için kampanya sloganı ararken, ilk slogan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anonslarını yapan Barış Bozkurt'tan geldi.
Miting meydanlarında zaman zaman şiirler okuyan ve CHP'lileri çoşturan Barış Bozkurt, sosyal medya hesabından "Memleketin HAYIR'ı için rakı için..." paylaşımında bulundu.
Bozkurt'un bu paylaşımı "CHP referandum için sloganını buldu" şeklinde yorumlandı.
İşte o paylaşım:
CHP'li isimden rakılı 'hayır' sloganı
AK Parti'nin referandum sloganı henüz açıklanmasa da sanattan spora bir çok ünlü isim 'Güçlü Türkiye için evet' diyerek bir kampanya başlattı. CHP de referandum için slogan arayışındayken Kılıçdaroğlu'nun anonslarını yapan Barış Bozkurt, "Memleketin HAYIR'ı için rakı için..." şeklinde bir slogan paylaştı.
CHP referandumda hayır demek için kampanya sloganı ararken, ilk slogan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anonslarını yapan Barış Bozkurt'tan geldi.
Etiketler: CHP , Barış Bozkurt
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BULA,BULA BUNUMU? BULMUŞLAR! BUNA MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATMAK DENİR. BCHP.LİLER NEDEN İKTİDAR OLAMAZLAR HALA ANLAYAMIYORLAR. HALKTAN KOPUK HALK PARTİSİ.KOKUŞMUŞ BUNLAR...
raki icmekten baska ne bilirsinizki
memleket icin!!jQuery1110022104323300742346_1485698080000 dusmanlar icin hayin olun,kafir olun demezlerse yine iyi
hakikaten maalesef ama hakikaten bu gürüh geçekten böyle inönüden bu yana rakı masasından başlarını kaldırmadıkları için samimi tecrübeyle söylüyorum türkiyenin hiç bir sorununu bilmiyorlar tek bildikleri türkçe tuttukları takım ve atacakları oyun chp ye olması bilgisyar çağında olmamız durumu biraz farklı yapsada bu gürüh yine aynı gibi duruyor
Buyuk randevu, yolun son kapısı.
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