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'li isimden rakılı 'hayır' sloganı

AK Parti'nin referandum sloganı henüz açıklanmasa da sanattan spora bir çok ünlü isim 'Güçlü Türkiye için evet' diyerek bir kampanya başlattı. de referandum için slogan arayışındayken Kılıçdaroğlu'nun anonslarını yapan , "Memleketin HAYIR'ı için rakı için..." şeklinde bir slogan paylaştı.

CHPli isimden rakılı hayır sloganı

referandumda hayır demek için kampanya sloganı ararken, ilk slogan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anonslarını yapan 'tan geldi.

Miting meydanlarında zaman zaman şiirler okuyan ve CHP'lileri çoşturan Barış Bozkurt, sosyal medya hesabından "Memleketin HAYIR'ı için rakı için..." paylaşımında bulundu.

Bozkurt'un bu paylaşımı "CHP referandum için sloganını buldu" şeklinde yorumlandı.

İşte o paylaşım:
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  • 29 Ocak 2017, Pazar 12:57
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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BAŞKASUATYOK BAŞKASUATYOK

BULA,BULA BUNUMU? BULMUŞLAR! BUNA MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATMAK DENİR. BCHP.LİLER NEDEN İKTİDAR OLAMAZLAR HALA ANLAYAMIYORLAR. HALKTAN KOPUK HALK PARTİSİ.KOKUŞMUŞ BUNLAR...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2017 20:59
memo memo

raki icmekten baska ne bilirsinizki

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2017 18:54
alem alem

memleket icin!!jQuery1110022104323300742346_1485698080000 dusmanlar icin hayin olun,kafir olun demezlerse yine iyi

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 29.01.2017 17:12
deli balta deli balta

hakikaten maalesef ama hakikaten bu gürüh geçekten böyle inönüden bu yana rakı masasından başlarını kaldırmadıkları için samimi tecrübeyle söylüyorum türkiyenin hiç bir sorununu bilmiyorlar tek bildikleri türkçe tuttukları takım ve atacakları oyun chp ye olması bilgisyar çağında olmamız durumu biraz farklı yapsada bu gürüh yine aynı gibi duruyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet52
hayır2
cevapla 29.01.2017 14:34
Ramba Samba Ramba Samba

Buyuk randevu, yolun son kapısı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet50
hayır2
cevapla 29.01.2017 14:20
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