Almanlar Çalhanoğlu'nun 'evet' demesini çekemedi

Alman Die Welt gazetesi, Bayer Leverkusen takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun referandumda evet oyunu kullanağını açıklamasının ardından, oldukça rahatsız olduğunu gösteren bir haber yayınladı.
Welt haberindeküstahça ifadeler kullanarak, Çalhanoğlu'nun bir Türk olarak Erdoğan'a iyi gözükmek isteyeceğini yazdı.
Haberin devamında ise Bayer Leverkusen'in Çalhanoğlu'na tepki göstermesi gerektiği vurgulandı.
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bu dünya böyle işte doğruyu söyleyeni linç etmeye kalkarlar.Doğruyu her er söyleyemez.Biz ülkemizi ve milletimizi seviyoruz büyük bir ülke olup dünyadaki tüm sorunları tüm mağduriyetleri gidereceğimiz için şerefli bir yaşam için EVET
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