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Almanlar Çalhanoğlu'nun 'evet' demesini çekemedi

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapmaktan geri kalmayan , Bayer Leverkusen'in referandumda 'evet' çağrısı yaptığı için Çalhanoğlu'na tepki göstermesini istedi.

Almanlar Çalhanoğlunun evet demesini çekemedi

Alman Die , Bayer Leverkusen takımında forma giyen 'nun referandumda evet oyunu kullanağını açıklamasının ardından, oldukça rahatsız olduğunu gösteren bir haber yayınladı.

Welt haberindeküstahça ifadeler kullanarak, Çalhanoğlu'nun bir Türk olarak Erdoğan'a iyi gözükmek isteyeceğini yazdı.

Haberin devamında ise Bayer Leverkusen'in Çalhanoğlu'na tepki göstermesi gerektiği vurgulandı.
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  • 29 Ocak 2017, Pazar 18:51
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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BATTAL GAZİ BATTAL GAZİ

bu dünya böyle işte doğruyu söyleyeni linç etmeye kalkarlar.Doğruyu her er söyleyemez.Biz ülkemizi ve milletimizi seviyoruz büyük bir ülke olup dünyadaki tüm sorunları tüm mağduriyetleri gidereceğimiz için şerefli bir yaşam için EVET

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2017 19:53
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