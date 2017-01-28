Yunan eşgali

'KIRMIZI' ALARM VERİLDİ
Ancak "Yannis" yapan komşu iyice haddini aştı. Yunanistan'ın bu askerlere pasaport vereceği anlaşıldı. 6 firarinin ise pasaportu alır almaz ABD'ye gitmenin planlarını yaptığı ortaya çıktı. Güle oynaya hakim karşısına çıkan 8 cuntacı ise savunmalarında vatanlarını sattı. "Biz Türkiye'de son derece önemli bir göreve sahiptik. Bizi teslim etmeyin" ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 8 asker hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. İkinci iade dosyası Yunanistan'a yollandı. Ardından Adalet Bakanlığı tarafından 8 darbecinin kırmızı bültenle aranması için de İnterpol'e yazı ulaştırıldı.
TÜRKİYE RESTİ ÇEKTİ
Yunan yargısının darbecilerle ilgili kararına karşı girişimler sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin atacağı siyasi adımların ilk sinyalini verdi. "Böyle bir kararın kesinlikle kabul edilemeyeceğini, teröristlere sahip çıkma diye bir şey olmadığını" belirten Çavuşoğlu, "Tepkimizi uygulamalarda da göstereceğiz" dedi ve şöyle konuştu: "Yunanistan ile aramızda Avrupa Birliği ile imzaladığımız göç anlaşmasının yanında ikili geri kabul anlaşması var. Bu geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız. Teröristlere, hainlere, darbecilere sahip çıkan ülkelere biz de olumlu bakamayız. Yunanistan'ın da bunu bilmesi lazım." Türkiye'nin bu tepkisi üzerine Yunanistan Başbakanı Çipras'tan bir açıklama geldi. Çipras, "Biz darbenin karşısındayız. Bu konudaki tek sorumluluk Yunan yargısında" dedi.
BUNU HEP YAPIYORLAR
Yunanistan geçmişten bu yana, bölücü ve yıkıcı teröristleri koruduğu yönündeki düşünceleri güçlendiren kararlar aldı. Terör örgütü DHKP/C uzun yıllar Yunanistan'da oluşturduğu kamplarda teröristlerine eğitimler verdi. Yunanistan bu kampları ancak, kampların varlığı deşifre olduktan sonra kapattı. Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı düzenleyen Ecevit Şanlı başta olmak üzere, AK Parti Genel Merkezi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne saldırı düzenleyen teröristlerin Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geldiği tespit edilmişti.
* 18 TEMMUZ DEDEAĞAÇ MAHKEMESİ
Darbeciler, Dedeağaç Mahkemesi'ne çıkarılırken yüzlerini böyle gizlemişti.
* 26 OCAK YUNANİSTAN YÜKSEK MAHKEMESİ
Binbaşı Ahmet Güzel, Binbaşı Gencay Böyük, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Uğur Uçan, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Feridun Çoban, Başçavuş Bilal Kurugül ve Başçavuş Mesut Fırat... Mesleklerinde değil hainlikte rütbe aldı. Yunan yargısına selam çaktı. Darbeci 8 asker, Yunan hakimleri karşısında oldukça rahattı!
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