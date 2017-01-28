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‘Yeğen’den şok açıklama

‘Yeğen’den şok açıklama
İzmir'deki soruşturmasında çok önemli bilgiler tespit edildi. Yeğen kod adlı itirafçı, "Gölge imam" olarak adlandırılan Bergama ilçesinin eski eğitim danışmanı Eyüp Ege kod adlı Okan Eyal hakkında ilginç detaylar verdi. Yeğen, "'ın eşinin kapalı olduğunu biliyorduk. Daha sonra aynı kadını görenler açıldığını ve kot pantolon giydiğini söylediler" dedi.

FATİH ŞENDİL
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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