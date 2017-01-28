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Vadilerden uçtuk...

Vadilerden uçtuk...
FETÖ soruşturmaları kapsamında 2. Ordu Komutanı de gözaltına alınıp tutuklandı. Huduti'nin yerine Korgeneral İsmail Metin Temel atandı. Temel, Malatya'daki darbe davasına tanık olarak katıldı. Şunları anlattı: "Darbe sırasında denetimdeydim. 'cüler benim için helikopterle 2 tim göndermişler. Saldırıdan kurtulmak ve radara yakalanmamak için vadilerden uçtuk. Siirt'e ineceğimizi söyleyerek Van'a indik..."

SIRRIBERK ARSLAN-TAHİR ÖZÇELİK
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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