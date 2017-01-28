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Suriye sınırına dev bayrak asıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale Belediyesi, terör örgütü PKK’nın uzantısı denetimindeki Telabyad kenti sınırında terör örgütü paçavrasının asılı olduğu bölgenin karşısına dev astı.

Suriye sınırına dev bayrak asıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesi, terör örgütü PKK'nın uzantısı denetimindeki Telabyad kenti sınırında terör örgütü flamasının asılı olduğu bölgenin karşısına dev astı.

TÜM BÖLGEDEN GÖRÜLÜYOR!
Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad kenti ile komşu olan Akçakale'de, belediye ekipleri güvenlik amacıyla beton blok örülen bölgeye bu sabah 12 metre yüksekliğindeki direğe 4 metrelik Türk bayrağı astı. Telabyad'da bir direkteki PYD flamasının karşısında göndere çekilen Türk bayrağı tüm bölgeden görünüyor.

Akçakale Belediyesi daha önce de Türkiye tarafından görülecek noktalara PYD flamalarının asılması üzerine sınır hattına 3 bin Türk bayrağı asmıştı.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi 19:45
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