Değirmenin suyu Soros’dan

Can Dündar, Türkiye’ye attığı iftiraların ödülü olarak Almanya’da Correctiv isimli medya grubuna bağlı bir sitenin başına getirildi. Bağımsız olduğunu iddia eden sitenin en büyük bağışçısı ise Soros çıktı
Türkiye'yi karalamak için dünyada gezmedik ülke bırakmayanCan Dündar, mükafat olarak Almanya'daCorrectiv isimli yayın grubu ortaklığındabir haber portalının başına getirildi.Almanya'da Markus Grill ve DavidSchraven isimli iki gazeteci tarafındankurulan Correctiv isimli medya şirketiortaklığıyla kurulan haber portalındaCan Dündar'la beraber FETÖ'nün enönemli gazetecilerinden Hayko Bağdatda yer aldı. Bağımsızmedya sloganıylareklamı yapılan haber sitesinin azılı Türkdüşmanı Alman gazeteleri Der Spiegelve Bild tarafından desteklendiğiortaya çıktı. Dündar'ı himaye edenCorrectiv isimli medya şirketininkurucuları Grill ve Schraven'in Der Spiegelve Bild için yıllarca çalıştıkları ve bumedya gruplarının desteğiyle Correctiv'ikurdukları belirtildi.
SİYASİ MANİPÜLATÖR
Bağımsız olduğunu iddia eden Correctiv'e yıllardır bağış olarak para aktaran kurumların başında ise dünyadaki sokak gösterileri ve iç savaşları finanse eden en önemli isim olan George Soros'un olduğu ortaya çıktı. Soros'un, Açık Toplum Vakfı üzerinden yıllardır Correctiv'e para yağdırdığı ve Dündar'ın sitesine de bağış yaptığı anlaşıldı. Dündar ve Alman ortağının diğer bağışçıları arasında Deutsche Bank, Alman RTL ve ZDF televizyonları, Google, ile Konrad Adenauer Vakfı'nın da olduğu belirtildi. Siyasi manipülasyon ile darbeler yapan Soros daha önce Gezi Olayları'nın yanı sıra Ukrayna ile Brezilya'da hükümetdeğişiklikleriyle sonuçlanan sokak olaylarını ve son olarak ABD'de Trump karşıtı gösterileri finanse etmişti.
* ALMAN GAZETECİ DÜNDAR
Can Dündar, Türkiye hakkındaki iftiraları sonucu birçok ülkede ödüller aldı.
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