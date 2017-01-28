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Değirmenin suyu ’dan

, Türkiye’ye attığı iftiraların ödülü olarak ’da isimli medya grubuna bağlı bir sitenin başına getirildi. Bağımsız olduğunu iddia eden sitenin en büyük bağışçısı ise çıktı

Değirmenin suyu Soros’dan
Türkiye'yi karalamak için dünyada gezmedik ülke bırakmayan Can Dündar, mükafat olarak 'da isimli yayın grubu ortaklığında bir haber portalının başına getirildi. Almanya'da Markus Grill ve David Schraven isimli iki gazeteci tarafından kurulan Correctiv isimli medya şirketi ortaklığıyla kurulan haber portalında 'la beraber 'nün en önemli gazetecilerinden da yer aldı. Bağımsız medya sloganıyla reklamı yapılan haber sitesinin azılı Türk düşmanı Alman gazeteleri Der Spiegel ve Bild tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Dündar'ı himaye eden Correctiv isimli medya şirketinin kurucuları Grill ve Schraven'in ve için yıllarca çalıştıkları ve bu medya gruplarının desteğiyle Correctiv'i kurdukları belirtildi.

SİYASİ MANİPÜLATÖR
Bağımsız olduğunu iddia eden Correctiv'e yıllardır bağış olarak para aktaran kurumların başında ise dünyadaki sokak gösterileri ve iç savaşları finanse eden en önemli isim olan George 'un olduğu ortaya çıktı. Soros'un, Açık Toplum Vakfı üzerinden yıllardır Correctiv'e para yağdırdığı ve Dündar'ın sitesine de bağış yaptığı anlaşıldı. Dündar ve Alman ortağının diğer bağışçıları arasında Deutsche Bank, Alman RTL ve ZDF televizyonları, Google, ile Konrad Adenauer Vakfı'nın da olduğu belirtildi. Siyasi manipülasyon ile darbeler yapan Soros daha önce Gezi Olayları'nın yanı sıra Ukrayna ile Brezilya'da hükümet değişiklikleriyle sonuçlanan sokak olaylarını ve son olarak ABD'de Trump karşıtı gösterileri finanse etmişti.


* ALMAN GAZETECİ DÜNDAR
Can Dündar, Türkiye hakkındaki iftiraları sonucu birçok ülkede ödüller aldı.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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