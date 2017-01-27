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Yalanistan

Alman Adalet Bakanı, Dündar’ı bağrına bastı. ise ’nün lerini pamuklara sardı! 8 rütbeli askeri Türkiye’ye iade etmeme kararı aldı

Yalanistan
Binbaşı Ahmet Güzel, Binbaşı Gencay Böyük, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Uğur Uçan, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Feridun Çoban, Başçavuş Bilal Kurugül ve Başçavuş Mesut Fırat... Mesleklerinde değil hainlikte rütbe aldı. Bu 8 isim 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyen time katıldı. Kanlı girişim başarısız olunca helikopterle 'a kaçtı!

SAYGI DUYACAKLARMIŞ
Dün o askerlerin iade davası vardı! 'cüler takım elbiselerini kuşandı! Kelepçe takmadı! Hakim karşısına çıktı. Ve saatler süren duruşma sonrası Yunan adaleti büyük bir skandala imza attı. 8 askerin Türkiye'ye iade edilmemesi yolunda karar aldı. Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, kararın ilan edilmesinden dakikalar önce "Hükümet, Yüksek Mahkeme'nin kararlarına saygı duyacak" şeklinde küstah bir açıklama yaptı.
Öte yandan TAKVİM Yunanistan'ın lere gösterdiği hassasiyeti ortaya çıkarmıştı. Yunan makamları, hainlerin barınması için Olimpiyat Köyü'ndeki özel nezarethaneyi ayarlamıştı.

8 HAİNE YAKALAMA KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yunanistan adli makamlarına ulaştırılmak için Adalet Bakanlığı'na yeniden yazı yazdı. Yazıda 8 hain hakkına "cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "gece yağma" suçlarından yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca, şüphelilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla İnterpole yazı yazılmasına da karar verildi.

ERDOĞAN'IN HAYATINA KASTETTİLER
Dışişleri Bakanlığı 8 darbeci askeri iade etmeyen Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Açıklamada, "248 vatandaşımızı şehit eden, 2193 vatandaşımızı da yaralayan bir darbe girişiminde aktif rol alan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz" denildi.
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YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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matador matador

bu komşunun pili bitmiş.resmen alman köpeği olmuşlar.

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evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 09:41
xs xs

Bu yunana güven olurmu? Boşuna dememişler eski düşman dost olmaz diye.Türkün Türkten başka dostu yok bu böyle biline.

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evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 09:00
FatihSultan23 FatihSultan23

yunanistan hep bizi arkamızda vurdu, böyle bir karara şaşırmadım ne olsa onlarda batı itlerine bağlı avrupa terörist birliğinden emir almışlardır, neymiş alçak kalleş mahkeme kararıymış, satılmış mahkemeler, bir de çıkıp biz komşuyuz dostuz kalleşler.

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evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 08:43
Osmanlı Osmanlı

Türkiye'nin en büyük yanlışlarından biri hainleri düşmanlardan istemektir. MİT bu tür durumlarda operasyon yapmalı ve hainleri kaçtıkları yerde gebertmeli.

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evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 05:59
GreatT&#252;rkiye GreatTürkiye

Mütekabiliyet! Kısasa kısas! Canımızı acıtanların kahrolası canlarını yakmalıyız!

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evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 04:35
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