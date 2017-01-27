Yalanistan

Binbaşı Ahmet Güzel, Binbaşı Gencay Böyük, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Uğur Uçan, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Feridun Çoban, Başçavuş Bilal Kurugül ve Başçavuş Mesut Fırat... Mesleklerinde değil hainlikte rütbe aldı. Bu 8 isim 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyen time katıldı. Kanlı girişim başarısız olunca helikopterle Yunanistan'a kaçtı!
SAYGI DUYACAKLARMIŞ
Dün o askerlerin iade davası vardı! FETÖ'cüler takım elbiselerini kuşandı! Kelepçe takmadı! Hakim karşısına çıktı. Ve saatler süren duruşma sonrası Yunan adaleti büyük bir skandala imza attı. 8 askerin Türkiye'ye iadeedilmemesi yolunda karar aldı. Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, kararın ilan edilmesinden dakikalar önce "Hükümet, Yüksek Mahkeme'nin kararlarına saygı duyacak" şeklinde küstah bir açıklama yaptı.
Öte yandan TAKVİM Yunanistan'ın darbecilere gösterdiği hassasiyeti ortaya çıkarmıştı. Yunan makamları, hainlerin barınması için Olimpiyat Köyü'ndeki özelnezarethaneyi ayarlamıştı.
8 HAİNE YAKALAMA KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yunanistan adli makamlarına ulaştırılmak için Adalet Bakanlığı'na yeniden yazı yazdı. Yazıda 8 hain hakkına "cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "gece yağma" suçlarından yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca, şüphelilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla İnterpole yazı yazılmasına da karar verildi.
ERDOĞAN'IN HAYATINA KASTETTİLER Dışişleri Bakanlığı 8 darbeciaskeri iade etmeyen Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Açıklamada, "248 vatandaşımızışehit eden, 2193 vatandaşımızı da yaralayan bir darbe girişiminde aktif rol alan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatınakasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz" denildi.
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bu komşunun pili bitmiş.resmen alman köpeği olmuşlar.
Bu yunana güven olurmu? Boşuna dememişler eski düşman dost olmaz diye.Türkün Türkten başka dostu yok bu böyle biline.
yunanistan hep bizi arkamızda vurdu, böyle bir karara şaşırmadım ne olsa onlarda batı itlerine bağlı avrupa terörist birliğinden emir almışlardır, neymiş alçak kalleş mahkeme kararıymış, satılmış mahkemeler, bir de çıkıp biz komşuyuz dostuz kalleşler.
Türkiye'nin en büyük yanlışlarından biri hainleri düşmanlardan istemektir. MİT bu tür durumlarda operasyon yapmalı ve hainleri kaçtıkları yerde gebertmeli.
Mütekabiliyet! Kısasa kısas! Canımızı acıtanların kahrolası canlarını yakmalıyız!
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