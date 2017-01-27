Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Yunanistan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararına ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.
Böyle bir kararın kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, "(İşte efendim hukukun üstünlüğü) yok öyle bir şey yok. Yani 8 tane hain darbeci, Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden 8 hain, yani adil bir suçlu değil. Yunanistan darbeden çok çekti. Bunun hukuki bir karar olmadığını düşünüyoruz. Hangi anayasaya bakarsanız bakın, hangi yasaya bakarsanız bakın, darbecilere, teröristlere sahip çıkma diye bir şey yok." ifadesini kullandı.
Yunanistan'a kaçan darbecilerin adil bir şekilde yargılanması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, onların yargılanabilmesi için de suçun işlendiği yere iade edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
ÇAVUŞOĞLU ANLAŞMALARI HATIRLATTI
Çavuşoğlu, Yunanistan ile Türkiye arasında anlaşmalar olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Esasen Yunanistan'a gerekli bilgileri belgeleri, delilleri her şeyi verdik. O nedenle bu karar hukuki bir karar değil, bu karar siyasi bir karardır. Şu anda Yunanistan darbecilere, teröristlere sahip çıkan, onları destekleyen bir ülke durumuna düştü. Esasen, DHKP-C gibi, PKK gibi teröristlere de sahip çıkmıştır. Hatta Yunanistan'da bazı DHKP-C kamplarının olduğu da biliniyor. Bazılarını bizim baskılarımız sonucunda kapattılar. Ama bu karar gerçekten kabul edilemez. Elbette gerekli açıklamamızı yaptık, tekrar yargılanmaları için talepte de bulunduk ama tepkimizi gösteriyoruz, uygulamada da göstereceğiz. Şu anda ilişkimize ister istemez etkisi olacaktır.
Yunanistan ile aramızda Avrupa Birliği ile imzaladığımız göç anlaşmasının yanında ikili geri kabul anlaşması var. Bu geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız. Teröristlere, hainlere, darbecilere sahip çıkan ülkelere biz de olumlu bakamayız. Yunanistan'ın da bunu bilmesi lazım."
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Yunanistam\n Turk dostu olamaz, ve Yunanistan da ISRAIL lobisinin usagidir..Iliskilerimizi keselim Yunanistanda destegi ABD rinde aynen aliyor Mahkeme filan falan , YEMEDIK bunlari
yunan toğumu diyi.yunanistan diye bir devlet yok.kağıt üstünde var.bu devletin gerçek adı nazi-nistan,dır.
Onlar o kararı verdikten bir saat sonra sende yapılan anlaşmaları iptal edeceksin. bağımsız ve güçlü devlet böyle olur. Onlar korkmadan ve bizi ülke yerine bile koymadan bu kararları alıp teröristleri beslerken biz neden korkuyoruz. Onlar da bir şey yapmayacağınızı sadece söyleyip zamana bırakıp unutturacağınızı çok iyi biliyor.
Sayın devlet yetkilileri; artık konuşmayın ve (gereğini) yapın.
Yunanistanın adını dhkp-c ve pkk yurdu olarak değiştirmiştik şimdi bir de fetö sever oldular.Yeni bir ad koymalı.
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