Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lohan'ı kabul etti
  2. Zeytinburnu açıklarında gemi suya gömüldü

Terör propagandasına gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde da terör örgütü / propagandası yaptıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Ağrı'da ise 14 kişi tutuklandı.

Terör propagandasına gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde üzerinden terör örgütü / propagandası yaptıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi.

Ekiplerin, 14 adrese eş zamanlı olarak düzenledikleri da, Y.G, M.E, C.E, M.D, C.İ, R.M, N.E, M.L.B, İ.H.E, S.İ ve F.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 dürbün, 1 kamera, 19 cep telefonu, 5 tablet, 9 flaş bellek, 5 hafıza kartı, 21 örgütsel dokümanla terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AĞRI'DA 14 TUTUKLAMA
Ağrı'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişiden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapıldığı yönündeki soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 kişiden 14'ü tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile 9 kişi ise serbest bırakıldı.

Etiketler: , , ,
  • 27 Ocak 2017, Cuma 19:44
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar