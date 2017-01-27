Terör propagandasına gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi.
Ekiplerin, 14 adrese eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda, Y.G, M.E, C.E, M.D, C.İ, R.M, N.E, M.L.B, İ.H.E, S.İ ve F.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 dürbün, 1 kamera, 19 cep telefonu, 5 tablet, 9 flaş bellek, 5 hafıza kartı, 21 örgütsel dokümanla terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AĞRI'DA 14 TUTUKLAMA
Ağrı'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişiden 14'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapıldığı yönündeki soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 kişiden 14'ü tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile 9 kişi ise serbest bırakıldı.
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