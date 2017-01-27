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Şakirtlere sınav ödülü

Şakirtlere sınav ödülü
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün medya ayağına yönelik düğmeye bastı. ile hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede zanlıların FETÖ üyelerini sosyal statüleri ve görevlerine göre "mahrem" ve "şakirt" diye iki ana kola ayırdığı anlatıldı. Demirci ile Gül'ün görevlerini başarıyla yapan "şakirtlere" ödül olarak da sınav sorularını verdiği saptandı.
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