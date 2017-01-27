Şakirtlere sınav ödülü

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün medya ayağına yönelik düğmeye bastı. Ersin Demirci ile Esalettin Gül hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede zanlıların FETÖ üyelerini sosyal statüleri ve görevlerine göre "mahrem" ve "şakirt" diye iki ana kola ayırdığı anlatıldı. Demirci ileGül'ün görevlerini başarıylayapan "şakirtlere" ödülolarak da sınav sorularınıverdiği saptandı.
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