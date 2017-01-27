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O ’lı yakalandı

O DEAŞ’lı yakalandı
Niğde Ulukışla İlçe Emniyet Amirliği ekipleri dün düğmeye bastı. Adana'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Kimlik kontrolünde üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlenen H.Ç. (35) gözaltına alındı. Zanlı hakkında Adana Sulh Ceza Mahkemesince 6 ay önce yakalama kararı çıkarıldığı saptandı.
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