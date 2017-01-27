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Darbeci Terzi’nin eşi konuştu

Darbeci Terzi’nin eşi konuştu
FETÖ'cü general , 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler'i ele geçirmek istedi. Ancak kahraman Astsubay Ömer Halisdemir, buna izin vermedi. Canı pahasına Terzi'yi etkisiz hale getirdi. Terzi'nin eşi ise tutuklanıp hapse gönderildi. 52 yıl hapisle yargılanan Terzi, dün hakim karşısına geçti. 13 Temmuz'da kendisine eşi Semih Terzi'nin telefonundan bir mesaj geldiğini söyledi. Mesajda "(Zekai Aksakallı'nın eşi) Nursel Hanım'ı ara, annemin hasta olduğunu söyle ve Ankara'ya gelmemi iste. Mesajı hemen sil" ifadelerinin olduğunu belirtti. Darbeden haberi olmadığını söyledi. Terzi, 'ye para transfer ettiği iddiasına ilişkin de tavsiye üzerine kızını belirtilen okula yazdırdığını söyledi. "Ben cömert biriyim" dedi.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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recep recep

tabii cömert birisin ,devletten ballı maaşları hırsızlıkla çalın ,sonra cömert biriyim dersiniz, kusura bakmayın sizlere acımak mazluma zulümdür,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 08:37
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