Darbeci Terzi’nin eşi konuştu

FETÖ'cü general Semih Terzi, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler'i ele geçirmek istedi. Ancak kahraman Astsubay Ömer Halisdemir, buna izin vermedi. Canı pahasına Terzi'yi etkisiz hale getirdi. Terzi'nin eşi Nazire Terzi ise tutuklanıp hapse gönderildi. 52 yıl hapisle yargılanan Terzi, dün hakim karşısına geçti. 13 Temmuz'da kendisine eşi Semih Terzi'nin telefonundan bir mesaj geldiğini söyledi. Mesajda "(Zekai Aksakallı'nın eşi) Nursel Hanım'ı ara, annemin hasta olduğunu söyle ve Ankara'ya gelmemi iste. Mesajı hemen sil" ifadelerinin olduğunu belirtti. Darbeden haberi olmadığını söyledi. Terzi, FETÖ'ye para transfer ettiği iddiasına ilişkin de tavsiye üzerine kızını belirtilen okula yazdırdığını söyledi. "Ben cömert biriyim" dedi.
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tabii cömert birisin ,devletten ballı maaşları hırsızlıkla çalın ,sonra cömert biriyim dersiniz, kusura bakmayın sizlere acımak mazluma zulümdür,
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