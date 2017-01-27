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Cuntacının planı

Cuntacının Marmaris planı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki darbe iddianamesini tamamladı. Aralarında dönemin Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in de bulunduğu 29 şüpheli hakında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. İddianamede Kurmay Albay Süleyman Yarayan'ın darbe girişiminden 1 hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatilini gün gün takip ettiği anlatıldı. Ayrıca hainlerin boğaz ve limanlardan çıkışları yasakladığı vurgulandı.


Yüksel TEMEL
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Yakalanan bu köpekler inşallah cezaevlerinde rahat ettirilmiyordur. Bu hainlere lağım temizlettirin farelerin olduğu yerlerde yaşamlarını sürdürsünler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 08:57
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