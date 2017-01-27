Cuntacının Marmaris planı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki darbe iddianamesini tamamladı. Aralarında dönemin Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in de bulunduğu 29 şüpheli hakında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. İddianamede Kurmay Albay Süleyman Yarayan'ın darbe girişiminden 1 hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris tatilini gün gün takip ettiği anlatıldı. Ayrıca hainlerin boğaz ve limanlardan çıkışları yasakladığı vurgulandı.
kalan karakter 1000
Yakalanan bu köpekler inşallah cezaevlerinde rahat ettirilmiyordur. Bu hainlere lağım temizlettirin farelerin olduğu yerlerde yaşamlarını sürdürsünler.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.