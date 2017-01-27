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'ta protestosu

'ta bir grup Suriyeli yürüyüş düzenleyerek terör örgütü 'ye tepki gösterdi.

Cerablusta PYD protestosu

şehir merkezinde bir araya gelen grup üyeleri, ellerinde pankartlarla terör örgütü aleyhine sloganlar atarak bir süre yürüdü.

Grup, daha sonra Özgürlük Meydanı'nda toplandı. Grup üyelerinden Ebu Seydo, yaptığı açıklamada, aralarındaki pek çok kişinin Şuyuh köyünden kaçarak Cerablus'a sığındığını söyledi.

PYD BİZE EZİYET ETTİ
Seydo, "Köyümüzde yaşarken terör örgütü PYD gelip bize eziyet etti. Biz de canımızı kurtarabilmek için çıkıp Cerablus'a geldik." diye konuştu.

Yaklaşık 2 aydır Cerablus'ta bulunduklarını ifade eden Seydo, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Cerablus'a özgürlüğü getirdi. Türkiye bizim kardeşimiz. Allah onlardan razı olsun. Bizim tek umudumuz Türkiye. İnşallah Cerablus gibi tüm ülkeye de huzurun, güvenliğin gelmesine vesile olacaksınız." dedi.

Grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 19:17
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