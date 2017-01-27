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Bakan Bozdağ'dan 'a jet cevap!

'dan 8 darbeci firari askeri iade etmemesinin ardından Adalet Bakanı Twitter hesabından açıklama yaptı. Bozdağ: "Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir"

Bakan Bozdağdan Yunanistana jet cevap!

Adalet Bakanı , 'a kaçan in iade edilmemesine ilişkin, "Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Yunanistan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sonrası kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın, ret kararının haksız ve siyasi bir karar olduğunu belirten Bozdağ, söz konusu kararı yargının vermesinin de gerçeği değiştirmeyeceğini ifade etti.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçeyle izah edilemez, düzeltilemez. Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir. Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum."
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 18:51
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Vah det Vah det

Türkiye acil geri kabul anlaşmasını dondurmalıdır,hatta Kıbrıs görüşmelerini de dondurmalır.AB ile Gümrük Birliği Anlaşmaları günümüz şartlarında ,ülkeizin menfaatleri doğrultusunda güncellenmeli ya da iptal edilmelidir.Neyi bekliyoruz,her düşmanlığın altında AB ülkeleri var.Türkiye AB nin tükürdüğünü mü yalayacak yıllardır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 27.01.2017 22:34
birsu birsu

Darbeci subay nato da görüntülendi, ayı tepkiyi NATO ya da bekliyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır1
cevapla 27.01.2017 19:29
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