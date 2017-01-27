Ankara Eskişehir yolu üzerinde bulunan AVM'nin çatısında çıkan yangın nedeniyle AVM boşaltıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kent Park AVM'nin çatısında belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın nedeniyle AVM boşaltılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.
Vatandaşların panik yaşadığı AVM önünde ambulanslar bekletiliyor.
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