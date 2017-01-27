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'da 'de paniği

Çatıda başlayan nedeniyle boşaltıldı, olay yerine ambulanslar çağırıldı

Ankarada AVMde yangın paniği

Eskişehir yolu üzerinde bulunan 'nin çatısında çıkan nedeniyle AVM boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kent Park AVM'nin çatısında belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın nedeniyle AVM boşaltılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Vatandaşların panik yaşadığı AVM önünde ambulanslar bekletiliyor.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 18:55
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