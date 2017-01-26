Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 156'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 206 hedef imha edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 156'ncı gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 206 hedef vuruldu. DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri ile silah ve araçlar etkisiz hale getiriliyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Bab, Bzagah, Tadif, ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen DEAŞ hedefine harekat düzenlendi. Hava harekatında, barınma maksadı ile kullanılan 19 bina, bir 57 milimetre top, bir bakım-onarım atölyesi, bir gözetleme yeri, bir karargah binası ve bir cephanelik imha edildi.

Hava harekatı kapsamında 23 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilirken, terör örgütüne ait 3 bombalı araç imha edildi.

Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince 60 el yapımı patlayıcı imha edildi. Harekatın başladığı tarihten bugüne 3 bin 209 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için azami hassasiyet göstererek her türlü tedbiri aldığı bildirildi.