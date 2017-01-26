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yla 20 yıl öğretmenlik yaptı

1996’da Nevşehir’de öğretmen olarak göreve başlayan Hülya Ö'nün 15 Temmuz’dan sonra ’ye yönelik yapılan incelemede diplomasının sahte olduğu anlaşıldı.

Sahte diplomayla 20 yıl öğretmenlik yaptı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'ye yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel hakkında başlatılan incelemede ortaya çok ilginç sonuçlar da çıkıyor. Konya'daki inceleme sırasında, 20 yıl öğretmenlik ve 1 yıl müdür yardımcılığı yapan Hülya Ö.'nün üniversite mezunu olmadığı belirlendi. Hakkında idari ve adli soruşturma başlatılan sahte öğretmenin 20 yıllık maaşının geri alınması için dava açıldı.

SERBEST BIRAKILDI
Hülya Ö. 1996'da Nevşehir'de göreve başladı. Çeşitli illerde öğretmenlik yaptıktan sonra 2004'te Konya'ya atandı. Selçuklu İlçesi Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde endüstriyel otomasyon bölümü öğretmeni olan Hülya Ö., son 1 yılda aynı okulda müdür yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.

Sahte öğretmen görevini sürdürürken, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel hakkında inceleme başlatıldı. Konya'daki inceleme sırasında tesadüfen Hülya Ö.'nün üniversite mezunu olmadığı ve diplomasının da sahte olduğu belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, hemen harekete geçerek sahte öğretmenin görevine son verdi ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde, Hülya Ö.'nün 20 yıl boyunca aldığı maaşın iadesi ile birlikte evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

Gözaltına alınan sahte öğretmen Hülya Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Habertürk'te yer alan habere göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda sahtecilik ve dolandırıcılıkla suçlanan Hülya Ö.'den 20 yıllık maaşının geri alınması için dava açıldı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 10:43
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