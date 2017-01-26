ANADOLU YAKASI (27 OCAK CUMA)
Ataşehir ve Pendik'in bazı bölgelerine 27 Ocak Cuma günü elektrik verilemeyecek.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.30-11.30 saatlerinde, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6., 4., 9., Mareşal Fevzi Çakmak, 15., 17., 38., 31., 27., 35., 33. sokaklar, 14.00-16.00 saatlerinde, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokak, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77., 46., Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51., 44., 47., 49., 48. sokaklar ve Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak elektrik alamayacak.
Pendik'te 09.00-11.00 saatlerinde, Esenyalı Mahallesi Selçuk Sokak, Sülüntepe Mahallesi Abid, Arif, Atıf Efendi, Burgaz, Kanaat, Güvenli, Erik, Göktürk, Güneşyüz, Kamil, Karabağlar Çıkmazı, Karahan, Midyat, Medrese, Merve, Mevlana, Midilli, Mahfel, Sanatkar, Çivit, Şifahane, Sönmez, Mürşit ve Yusufiye sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.
AVRUPA YAKASI (27 OCAK CUMA)
İstanbul'un Avrupa yakasındaki 3 ilçenin bazı bölgelerine 27 Ocak Cuma günü elektrik verilemeyecek.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'da 00.00-02.00 saatlerinde Ambarlı Mahallesi Tarla ve Nadas sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.
Aynı gün Esenyurt'ta 09.00-11.00 arasında Namık Kemal Mahallesi 122. Sokak'ta, Bayrampaşa'da ise 09.00-11.00 saatleri arası Kocatepe Mahallesi 16, 19, 26, 20, 14, ve 2 nolu sokaklar ile Meltem Sokak'a da elektrik verilemeyecek.
ANADOLU YAKASI (28 OCAK CUMARTESİ)
Ataşehir ve Kartal'ın bazı mahalleleri 28 Ocak'ta elektrik alamayacak.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.30-11.30'da, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6, 4 ve 9'uncu, Mareşal Fevzi Çakmak, 15, 17, 38, 31, 27, 35 ve 33'üncü sokaklar, 14.00-16.00'da, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokağı, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77 ve 46'ncı, Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51, 44, 47, 49 ve 48'inci sokaklar ile Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.
Kartal'da da 09.00-11.00'de, Hürriyet Mahallesi Dekor, Saadetli, Adnan Kahveci ve Turna sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.
AVRUPA YAKASI (28 OCAK CUMARTESİ)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak'ta planlı yatırım, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla, Küçükçekmece'de, İstasyon Mahallesi 1426., 1427. sokaklarda 09.00-11.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.
Esenler'de, Havalimanı Mahallesi, Gaziler Çıkmazı, Güner, Gecikmez, Gezi, Gündeş, Gelişim, Genelge, Gazipaşa, Geziboyu, Gazeteci, Gaziemir sokakları ile Uludağ Caddesi ve civarı 09.00-11.00 saatlerinde elektrik alamayacak.
Çatalca'da, Karacaköy, Merkez, Hisarbeyli, Ormanlı, Yalıköy, Kalfa, Çiftlikköy, Celepköy mahalleleri ve civarına 09.00-11.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.
Sarıyer'de, Yeniköy Mahallesi, Fırın, Define, Yeniköy Yağhanesi, Güzel Köşkler, Simitçi Salih, Yasemen sokakları ile Sait Halim Paşa Caddesi ve civarında 10.00-12.00 saatlerinde elektrikkesintisi uygulanacak.
Esenyurt'ta, Zafer Mahallesi, Ekin Caddesi ve civarı 19.00-21.00 saatlerinde elektrik alamayacak
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