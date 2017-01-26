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7 bölgeden 6'sı 'evet' diyor

ORC Araştırma şirketinin 36 ilde yaptığı e göre Türkiye'nin 7 bölgesinden 6'sının da 'evet' tercihi yapacağı görülüyor.



Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik heyecanı başladı. Seçmenler "Evet" ya da "Hayır" şeklindeki tercihlerini şimdiden ifade ediyor. Bu arada iktidar ve muhalefet ilerleyen günlerde sahaya inerek vatandaşları ikna etmeye çalışacak.

ORC Araştırma şirketi 36 İlde 10-11 Ocak tarihleri arasında toplam 2340 kişi ile ''CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi'' yöntemiyle seçmenlerin nabzını tuttu.

Araştırma 3 bölümden oluşuyor. İlk olarak referandumdaki tercihler, daha sonra partilere göre dağılımı ve ortaya çıkan rakamların bölgelere göre dağılımı grafiklerle gösteriliyor.

İşte detaylar:

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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 10:06
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2017 20:35
emekli emekli

GÜLDÜR GÜLDÜR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2017 17:42
adil adil

ege mi? Hıııııııı

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 26.01.2017 15:41
d&#252;r&#252;st dürüst

Hayır veya beklenen oranda evet çıkmaz ise tek sorumlusu yök ve onları görevde tutanlardır!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 26.01.2017 14:23
matador matador

ver mehteri veerrrrrr

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 26.01.2017 10:49
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