7 bölgeden 6'sı 'evet' diyor





Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik referandum heyecanı başladı. Seçmenler "Evet" ya da "Hayır" şeklindeki tercihlerini şimdiden ifade ediyor. Bu arada iktidar ve muhalefet ilerleyen günlerde sahaya inerek vatandaşları ikna etmeye çalışacak.

ORC Araştırma şirketi 36 İlde 10-11 Ocak tarihleri arasında toplam 2340 kişi ile ''CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi'' yöntemiyle seçmenlerin nabzını tuttu.

Araştırma 3 bölümden oluşuyor. İlk olarak referandumdaki tercihler, daha sonra partilere göre dağılımı ve ortaya çıkan rakamların bölgelere göre dağılımı grafiklerle gösteriliyor.

İşte detaylar:



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