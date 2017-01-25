Yavuz’un kaftanıyla

AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, FETÖ'nün hain planını ortaya çıkardı. Özdağ, "FETÖ'cüler Yavuz Sultan Selim'in kaftanını çaldı. Ancak havaalanında yakalandılar. Gülen, bu kaftanla Türkiye'ye gelecekti. O kaftanı tamir ettirdik, Yavuz Sultan Selim'in mezarı üstüne koyduk" açıklamasını yaptı.