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Yavuz’un kaftanıyla

Yavuz’un kaftanıyla
AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, FETÖ'nün hain planını ortaya çıkardı. Özdağ, "FETÖ'cüler Yavuz Sultan Selim'in kaftanını çaldı. Ancak havaalanında yakalandılar. Gülen, bu kaftanla Türkiye'ye gelecekti. O kaftanı tamir ettirdik, Yavuz Sultan Selim'in mezarı üstüne koyduk" açıklamasını yaptı.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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